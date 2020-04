Pais considera que si Chubut deja de pagar su deuda perjudicará la renegociación de Nación

Los exdiputados Blas Meza Evans y Gabriela Dufour presentaron un proyecto de ley para que Chubut deje de pagar la deuda para privilegiar, entre otras cosas, el pago de los haberes de los trabajadores estatales y jubilados como a proveedores.

En diálogo con La Posta Comodorense, el legislador de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais, consideró que la iniciativa perjudicará a la negociación de Nación y de las demás provincias. “Un proyecto de este tipo en el marco de la reestructuración de la deuda provincial y nacional lo único que genera es daño. Porque no es casualidad la reunión por videoconferencia del ministro (de Economía de la Nación, Martín) Guzmán con los ministros de Economía de las provincias porque lo que se busca es evitar que las provincias declaren default y perjudiquen la negociación de la deuda nacional. El país está negociando, no se encuentra en default y cualquier declaración de una provincia perjudicaría la negociación del Gobierno nacional”, aseveró.

El legislador de Chubut al Frente también consideró que “la deuda de Chubut es más complicado porque al ser colocados los títulos en el extranjero y al tener jurisdicción en los tribunales de New York, una declaración de default provincial en temas jurídicos no haría otra cosa que manifestar la voluntad de pagar sino que no tendría efectos concretos sino solamente continuaríamos pagando con las regalías. Porque hay terceros obligados que no harían caso a la ley provincial sino que además podrían aplicar las cláusulas de caducar automáticamente y reclamar y exigir el saldo de múltiples acciones y perjudicaríamos más las financias provinciales”.

UN FUTURO INCIERTO

Pais sostuvo que la situación de Chubut es difícil pero se espera que el panorama empeore después de la pandemia. Por lo que será necesario financiamiento para salir adelante. “La post pandemia va a ser peor de lo que estamos atravesando y posiblemente de esto se salga nuevamente con crédito. Esos financiamientos se consiguen en el extranjero y las provincias que se encuentren en default no van a conseguir el crédito”, destacó.

Es por que el legislador manifestó que la iniciativa de los exlegisladores tiene una buena intensión pero que no analizaron sus consecuencias. “Si el Gobierno nacional toma conocimiento que se está tratando una propuesta de este tipo seguramente va hacer alguna manifestación al respecto”, subrayó.

“La provincia está en un estado tratando de contactar acreedores tratando de conseguir un reperfilamiento. El más grueso que es el BOCADE de 2026 tiene una cláusula para que sea punible la totalidad de acreedores se necesita el acuerdo del 75% de los tenedores de los títulos. En el medio se negocia. Todas estas negociaciones se deben manejar con mucho sigilo porque cualquier dato que se arroja porque se trata con mercado de capitales y por ahí una noticia falsa puede hacer subir o bajar los títulos. Esto se debe hacer con mucha prudencia”, aseguró.

“El Gobierno provincial ha tenido aciertos y desaciertos. Un acierto que tuvo el gobernador Mariano Arcioni fue en el 2017 la deuda había que reperfilar y en aquel momento no se reperfiló porque diputados como Blas Meza Evans y Gabriela Dufour, que integraban el bloque mayoritario se opusieron a que la provincia comenzara la negociación para reperfilar la deuda. Aunque puedan tener buenas intenciones, terminan embarrando la cancha”, cuestionó.

