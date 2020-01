Pais aseguró que “todos los poderes del Estado apoyaron” el congelamiento salarial

Pais señaló que “Por lo que tengo entendido los proyectos están ingresando hoy y efectivamente la suspensión de incrementos salariales por 180 días no va a ser ingresada para tratar como ley, de todos modos todos los poderes del Estado han manifestado su apoyo por la delicada situación financiera que tiene la provincia”.

Luego agregó que “No creo que ingrese como ley (el congelamiento salarial), pero de todos modos en esto rige el principio de realidad porque a nadie le parece simpático que los empleados no tengan un incremento salarial y menos en esta época. Al mismo tiempo la sociedad sabe que se hace imposible sostener un incremento salarial, de echo aún hoy hay personal que no cobró su salario”.

El diputado oficialista expresó que “A esta altura hablar de incremento salarial, cuando ya pasó más de un mes de devengado el salario de diciembre y en algunos casos no se ha podido hacer frente, me parece que no tiene mucho sentido hablar de aumento en los salarios. El Estado tiene que ser responsable a la hora de administrar sus recursos porque el 85% de los recursos de la provincia se van en masa salarial”.

En lo que se refiere al tema de la pesca indicó que “había muchas vos que plantearon que era un tema muy importante como para en extraordinarias y tal vez requiera un poco más de debate incorporando a todos los sectores involucrados en el sector”.

Finalmente Pais se refirió a las diferencias internas surgidas por el ajuste hacia el interior del bloque oficialista y expresó que “me parece saludable que haya discusiones y todos los planteos deben ser tenidos en cuenta, pero intentar mostrar que hay un quiebre es algo que no lo comparto y prefiero que se planteen todas las dudas antes llevar un posicionamiento al recinto”.