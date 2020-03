Pais aseguró que el reperfilamiento de la deuda necesita la aprobación del 75% de los bonistas

En cuanto a las características de la renegociación indicó que “el reperfilamiento traería bastante alivio a las arcas públicas porque el perfil de deuda es muy corto es en parte lo que hace al ahogo financiero de la provincia sobre todo porque es una deuda garantizada por un fideicomiso eso hace que los ingresos por regalías, dos o tres meses durante el vencimiento de cada cuota, primero vayan a cubrir vencimientos y luego a las arcas provinciales. Eso hace que sea un bono indefolteable porque no se cuenta con el recurso sino solamente con el excedente”.

“La tasa de interés no fue lo suficientemente baja para el nivel de garantía que la provincia estaba otorgando, pero esto es lo que tenemos hoy y lo que hay que buscar soluciones y no culpables”, sostuvo Pais criticando cómo se tomó la deuda en las gestiones anteriores.

Respecto a las similitudes con el proceso de la provincia de Buenos Aires, señaló que “lo que (Axel) Kicillof fue diferente, porque él tenía la posibilidad de yo no pago, con sus consecuencias, le pago a los empleados públicos y después vemos; el gobierno de la provincia del Chubut no tiene esas facultades y no lo puede hacer, sino entiendo yo que ya se hubiera hecho”.

Situación compleja

“La situación es extremadamente compleja, hasta ahora se ha venido tomando deuda con Letras para pagar los salarios pero tampoco se puede estar tomando deuda todos los meses para pagar los sueldos porque en algún momento explota. La colocación de Letras puede ser una salida de coyuntura, pero no puede ser el plan para cuatro años, debemos encontrar la manera de salir dl ahogo financiero y por eso la necesidad del reperfilamiento”, señaló Pais.

En cuanto a las demoras en el pago de los sueldos, agregó que “los salarios atrasados van a seguir hasta que se cuente con los recursos para pagar en tiempo y forma, no voy a decir que en mayo se van pagar normalmente, no lo creo y si lo dijera sería un mentiroso. Entiendo que esta situación va a llevar un tiempo importante y en la medida que se reordenen las cuentas de provincia vamos a ir saliendo de a poco del problema”.

No al aumento del gobernador

El legislador oficialista afirmó que “hay que entender la dinámica de la Legislatura para entender que no hay decisión política de avanzar en este tema, fui yo el que pidió que se retire del orden del día de la sesión de diciembre y fue por expreso pedido del gobernador de Chubut. La vocación del gobierno y el bloque es que ese proyecto se archive y no se trate, por una cuestión formal pasó a comisión”.

Para Pais, “Hoy realmente no tiene ningún tipo de sentido tratar el aumento del gobernador, pero si me pregunta qué pienso ratifico que los responsables del Ejecutivo no tienen sueldos acordes a su responsabilidad y es un contrasentido que la mayoría de los empleados de rango alto tengan salarios superiores a los ministros, pero este no es el momento de tratar un tema de estas características”.

