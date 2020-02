Pais afirmó que “el bloque esta unido”, pero admitió “rispideces”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Pais admitió que “No voy a negar lo evidente que es que hubo rispideces, pero se trabaja todo el tiempo para mantener la unidad y continuar en esta labor que significa sostener las políticas del gobierno y contribuir a la paz social que merece esta provincia y que tanto nos esta costando sostener”.

“Me parece que discutir la continuidad o no de un bloque político por un grupo de WhatsApp es bastante absurdo”, aseveró Pais y ante la repregunta del significado que tuvo la salida de cinco diputados oficialistas del grupo que conformaban para los mensajes afirmó que “es un indicador de un momento en particular, después hemos retomado el diálogo, no hay problemas entre los diputados y eso fue una manifestación de disconformidad con las expresiones del gobernador”

Tras aceptar que cuando el gobernador los catalogó de “miserables” políticos pudo haber actuado “con algún enojo”, expresó que “con trabajo y paciencia vamos a estar todos bien y sin perder de la mira el objetivo común que es lo más importante”.

Sobre lo que sería un nuevo llamado a sesión extraordinaria, luego del fracasado intento de la semana pasada, Pais explicó que “entiendo que se convocará a una nueva extraordinaria cuando estén las condiciones dadas, cuando esté trabajando el personal de la Legislatura. No creo que sea esta semana pero seguramente habrá una sesión extraordinaria”, resaltó.

El diputado oficialista indicó que “esta semana van a estar percibiendo sus salarios”, aludiendo al personal en conflicto de APEL, y agregó que “los del cuarto rango van a cobrar junto a los del primer rango correspondiente al salario enero, una vez que esto suceda entablaremos conversaciones y veremos cuál es la predisposición”.

Finalmente Pais sostuvo que “Más allá que uno entienda y empatice con los reclamos de los trabajadores debemos considerar que se esta poniendo en vilo una de las instituciones de la democracia; uno puede tener cierta tolerancia, pero no se puede impedir la sesión de los diputados”.