Pagliaroni: “Se debe reducir el gasto público”

“La situación de la provincia no mejora, nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que el gobierno no tiene un plan y mucho menos económico; por ahora son sólo parches, pero nada concreto”, expresó.

Pagliaroni subrayó que “Todos entendemos que se debe reducir el gasto público o como mínimo no aumentarlo, mientras que en los últimos meses aumentaron las masas salariales por los compromisos que asumieron el año pasado en las paritarias; y hoy estamos con tres meses atrasados de salarios y sin el pago del aguinaldo”.

Luego agregó que “La urgencia esta dada por el pago de los salarios de los trabajadores, dándole previsibilidad con los cobros, porque hasta no se saben cuándo van a cobrar”.

Cuestionando las ayudas de Nación, sostuvo que “No hubo de parte del Gobierno nacional un auxilio para Chubut lamentablemente. Lo decía la presidenta de nuestro partido Jacqueline Caminoa, porque fueron a Buenos Aires a buscar ayuda y volvieron con deuda. En lugar de recibir ATN que no se devuelven, volvieron con un crédito de 5.000 millones de pesos que no tiene un gran efecto en las finanzas provinciales”.

Enumerando las principales propuestas de ajuste del radicalismo provincial, indicó que “Creemos que se debe reducir el gasto público y para eso proponemos: la reducción a 5 de los Ministerios; el congelamiento de las vacantes en el Estado a excepción del personal de salud, seguridad y docentes; disminución de los gastos en la Legislatura; que no se aumenten los gastos en los Entes Autárquicos y la reducción de los ministros del Superior Tribunal de Justicia a tres miembros”.

La nota:

