Pagliaroni reveló que aún no hay pedido de extraordinarias por la minería

Manuel Pagliaroni, diputado provincial por la UCR Chubut, indicó a La Posta Comodorense Radio que hasta la mañana de hoy no había ingresado ningún pedido del Poder Ejecutivo para concretar esta semana una sesión extraordinaria que trate el tema de la zonificación minera.

“Nosotros no tenemos ningún pedido formal en la Legislatura de parte del gobierno para llevar adelante una sesión extraordinaria, según los trascendidos de los medios se convocaría para jueves o viernes y reglamentariamente se debe convocar con 48 horas de anticipación”, reveló.

El legislador radical sostuvo que “Cuando se empezó a hablar del proyecto de zonificación minera dijimos que se trataba de un proyecto del gobierno provincial pero también del gobierno nacional, que había pedido concreto de Nación para que se avance y que fueron aceptados por la gestión provincial. Hasta ahora segunda o terceras líneas las que hablaban del tema pero ahora es el propio presidente y los principales dirigentes y funcionarios provinciales quienes hablan del tema”.

Y luego agregó que “La posición del partido sigue siendo que no es el momento para discutir este tipo de cuestiones que dividen a la sociedad y generan desconfianza por el tema de los controles en base a un gobierno que no goza de la confianza de la mayoría de la sociedad”.

Días de clases

Pagliaroni se refirió al tema educativo e indicó que “Durante todo el 2020 presentamos proyectos sobre el tema educativo y donde incluimos la declaración de emergencia del ciclo educativo 2021, contemplando no solamente el no dictado de clases sino que también contempla la imposibilidad de asistir a clases y no contar los alumnos con los elementos necesarios para las clases virtuales”.

Finalmente señaló que “En los últimos tres años en Chubut no se dictaron más de 150 o 160 días de clases presenciales, menos de los 180 días que se exigen por año. Por eso le pedimos al ministro de Educación nacional que nos de una audiencia o que venga a la provincia para ver cómo se puede resolver la situación que se vive. Fue a otras provincias y no vino a la nuestra por lo que sentimos un destrato, esperemos que venga a Chubut”.

