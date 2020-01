Pagliaroni ratificó las críticas al paquete de ajuste

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, el legislador opositor señaló que “Este paquete de medidas anunciadas, del que todavía no conocemos nada porque no han ingresado los proyectos a la Legislatura, pero en principio entendemos que son medidas bastante fuertes que van a afectar a los agentes públicos y a toda la comunidad”.

Pagliaroni agregó que “Lamentamos que haya tanta improvisación por parte del Gobierno. Hace poco más de dos semanas vino el ministro de Economía y nos planteó una realidad que no es la misma que anunció en la conferencia de prensa de los anuncios de la semana pasada”.

Frente al posicionamiento que adoptará el bloque de Juntos por el Cambio indicó que “No quiero dar una definición sobre cuál va a ser la postura de nuestro bloque, pero en principio por los anuncios parece que serán difíciles de acompañar; tanto por lo técnico en sí mismo de los proyectos, sino también por la posición política del gobernador”.

El legislador sostuvo que “Cuando le echó las culpas al presidente Macri por la situación de Chubut es primer lugar irrespetuoso, además de falso y mentiroso, con un cinismo tremendo. Esta provincia es la que pero esta en el país y la responsabilidad es de quienes han gobernado esta provincia. Tanto Das Neves, Buzzi y Arcioni tienen responsabilidad directa en esta crisis; pero lamentablemente la vamos a tener que pagar todos los chubutenses, ya que de una u otra medida nos vamos a ver afectados”.

Sobre la batería de preguntas que elaboraron desde el bloque que lidera indicó que “la hemos dividido en partes. Por un lado el tema de las jubilaciones y retiros voluntarios; por otro lado el tema de la renegociación de la deuda; los gastos reservados del gobernador y también sobre los números fiscales de la provincia; aunque también le agregamos porque no se cobran algunos cánones que no se están recaudando”.

Finalmente, Pagliaroni sostuvo que “queremos saber cuál es el impacto real de estas medidas porque el déficit es muy grande y aunque no se pagaran las acreencias existentes y sin dar aumentos salariales seguiría siendo de 13.000 millones de pesos en el 2020”.