Pagliaroni: “Patricia Bullrich vino a Chubut para romper Juntos por el Cambio”

Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Juntos por el Cambio en Chubut, manifestó a LU4 que “Patricia Bullrich dijo que hay que cambiar Rawson cuando desde el radicalismo la hemos gobernado muy bien y la ciudad esta mejorando sustancialmente, con inversiones importantes. Que venga una supuesta socia política a decir que se debe cambiar es una clara demostración que Patricia Bullrich vino a Chubut para romper Juntos por el Cambio, pero nosotros creemos en el diálogo para pensar en el futuro cercano una propuesta política”.

El legislador indicó que “Hubo una declaración más que desafortunada por la presidenta del PRO nacional y más allá que lo dijo en un municipio gobernador, me parecería que lo dijera por cualquier partido porque para hablar de mafias sin denuncias de por medio”.

En ese marco enfatizó que “Hubo una intención del PRO de provocar, no coincidimos con los dichos de Bullrich y fue una ofensa para nuestro partido y los habitantes de Rawson. Veremos en el futuro siguen las cosas porque es muy difícil hacer una construcción posible sobre la base de estos dichos”.

Presupuesto

En lo que refiere al pedido del Poder Ejecutivo expresó que “En la Comisión de Presupuesto vamos a analizar la ampliación presupuestaria que se dice que es para cubrir aumentos salariales, el déficit de la Caja de Jubilaciones, el gasto para generar energía en el interior provincial pero no se dan precisiones sobre los números y vamos a pedirle al Ministerio de Economía que envíe los datos precisos”.

“Los precios internacionales del petróleo no se manejan en la provincia y los aumentos no se sostienen en el tiempo. Hubo una recomposición muy importante de regalías, con promedios de 40 millones de dólares mensuales y también un incremento en la Coparticipación Federal de Impuestos; pero todos esos fondos se destinan para los incrementos salariales”, concluyó.