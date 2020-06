Pagliaroni: «No vamos a aceptar imposiciones»

Se cayó la sesión en Legislatura por falta de cuórum

Podría sesionarse el jueves y de manera presencial.

Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Juntos por el Cambio, manifestó a La Posta Comodorense Radio su rechazo por la imposición de plazos que puso el gremio legislativo y anticipó que podrían intentar sesionar el jueves y de manera presencial.

“Ayer nos comunicó Ricardo Sastre que el gremio APEL había definido trabajar solamente dos horas y nosotros le dijimos que en esas condiciones no estábamos dispuestos a sesionar, nosotros estuvimos trabajando con los temas a tratar y un día antes nos aparecen con esta novedad. Le dijimos que no íbamos a dar quórum y no íbamos a sesionas así”, indicó el legislador.

Pagliaroni explicitó que “Ya nos había pasado cuando para poder sesionar tuvimos que hablar solamente un diputado por bloque y apenas cinco minutos, esto es inédito y no sucedió en ninguna Legislatura del país; por eso no vamos a aceptar estas presiones y condicionamiento”.

En cuanto al reclamo de los trabajadores legislativos, sostuvo que “Producto de los atrasos salariales el gremio del personal legislativo viene realizando medidas de fuerza y en la Legislatura hace mucho tiempo que no hay personal, y ahora definieron trabajar solamente dos horas por día e inclusive los días de sesión”.

Reestructuración de la deuda

Sobre el plan de trabajo que se habían propuesto para la sesión de hoy, Pagliaroni señaló que “íbamos a darle estado parlamentario al proyecto de reestructuración de la deuda, mañana tratarlo en comisiones y el jueves en el recinto; porque entendemos que es una necesidad que tiene el Poder Ejecutivo y por eso estuvimos trabajando en el tema”.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio señaló que “Sabemos que con la reestructuración de la deuda no alcanza para resolver los problemas financieros que tiene la provincia, pero creemos que es simplemente una parte de lo que se necesita aunque sí se libera de los pagos de miles de millones de pesos en lo que resta este año y el que viene”.

Finalmente, adelantó que “Hoy y el jueves tenemos previsto sesionar y quizás podamos hacerlo de manera presencial o también virtual el jueves próximo”.

