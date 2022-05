Pagliaroni: “No decide Torres unirnos con Milei, sino la mesa provincial de Juntos por el Cambio”

Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Juntos por el Cambio, expresó a LU4 su rechazo a los dichos del senador Ignacio Torres sobre la posibilidad de sumar a los seguidores de Javier Milei en Chubut.

“Es un tema que todavía no hemos tratado en el radicalismo, pero mi opinión es que para sumar a los espacios políticos lo primero que se debe evaluar es si se tiene pensamientos similares en cuanto a las políticas públicas a aplicar en una eventual gestión de gobierno”, indicó.

El legislador expresó que “Yo por ejemplo no podría sumar a la gente de Chubut Somos Todos porque tenemos miradas muy diferentes sobre qué hacer en la provincia, pero también tengo miradas muy diferentes con Javier Milei en cuanto a la educación pública y el radicalismo nunca va a salir de su posición histórica de los derechos logrados con la educación pública”.

“El otro tema que no es menor es saber si se trata de un diálogo con el partido político de Milei o con algunas personas sueltas que existen en el Chubut, esto es algo que no ha evaluado el diputado Torres y además no es una decisión de él sino que eso se definirá en la mesa provincial de Juntos por el Cambio donde estamos el PRO, el Polo Social y el radicalismo”, agregó.

Pagliaroni enfatizó que “No se trata de hacer alianzas pensando en una elección y no en la gestión para gobernar, hay que construir proyectos políticos serios y no en ganar solamente una elección; esa es la responsabilidad que tenemos los que integramos Juntos por el Cambio y diseñar el plan de gobierno”.