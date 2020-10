Pagliaroni: “No acompañamos los endeudamientos porque no hay plan”

“En realidad obtuvo una autorización parcial porque una era para tomar endeudamiento en pesos del Fondo Fiduciario por los 5.000 millones de pesos y por el otro la emisión de Letras por 50 millones de dólares, que con eso el gobierno dice empezaría a pagar regularmente los salarios”, explicó el legislador.

Pagliaroni expresó que “Nosotros como bloque habíamos anticipado que íbamos habilitado el tratamiento pero no los aprobaríamos, porque consideramos que le dimos suficientes herramientas al gobierno durante el transcurso del año para salir de la crisis; pero vemos que la situación sigue igual, no se avanza en la renegociación de la deuda, no se achica el gasto político y tampoco se reduce la estructura ministerial”.

Para el líder de la banca de Juntos por el Cambio, “Frente a esta falta de plan de gobierno, encima tenemos que soportar la interna del oficialismo; lo que lamentablemente tiene de esclavos a los chubutenses y de rehenes a los empleados públicos. El oficialismo tiene los votos necesarios para sacar estos proyectos”.

Pagliaroni anticipó que “Nos reuniremos con el ministro de Economía porque desde el gobierno aseguran que acompañemos el endeudamiento de 50 millones de dólares, aunque nosotros ya definimos que no lo aprobaremos y ahora dependerá del propio oficialismo”.

Finalmente, subrayó que “Tengo pocas expectativas de que nos puedan mostrar un plan económico y sólo sabemos que han presentado una serie de medidas a Nación para equilibrar fiscalmente a la provincia, pero no conocemos los detalles. Ojalá haya un plan porque la responsabilidad de gobernar la provincia es de Chubut al Frente que ganó las elecciones”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-14-at-10.25.14-AM-online-audio-converter.com_.mp3