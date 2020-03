Pagliaroni: “Ni con el reperfilamiento de la deuda se solucionan los problemas de Chubut”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio afirmó que “aunque no pagar un solo dólar de deuda no se pondrán al día con los sueldos, que no crean los trabajadores del Estado que con un plan de este tipo mañana van a tener los haberes acreditados en sus cuentas, porque la crisis de la provincia se viene profundizando porque todos los meses se gasta más de lo que se recauda”.

Pagliaroni indicó que “no me sorprende lo que esta sucediendo porque el gobierno ha ocultado la situación real de la provincia, empezando por el gobernador Mariano Arcioni, negando constantemente la realidad. Ayer le aprobamos el 90% de lo que proponían en el paquete de reestructuración del Estado y yo no creo que se vaya a modificar en lo más mínimo la situación de la provincia”.

Cuestionando los constantes cambios de la gestión arcionista, señaló que “nos dijeron durante meses que necesitaban la reestructuración del Estado para salir de la crisis, pero eso era mentira; ahora nos dicen que la única salida es el reperfilamiento de la deuda. Seguro que será un alivio porque hay más de 100 millones de dólares de vencimientos en el 2020, pero eso sólo representa una masa salarial y media en Chubut, no creo que asé se solucione el problema de fondo”.

Para el legislador de Juntos por el Cambio, “Mientras tanto siguen improvisando, diciendo las cosas a medias y no dando toda la verdad a la sociedad sobre la profundidad de la crisis. Valoro el reconocimiento de Grazzini al menos es un paso adelante por lo menos en la sinceridad”.

El diputado opositor aseveró que “implementar un plan económico en la provincia era algo necesario que fue dilatado todo el año pasado porque había elecciones en Chubut. Vamos de parche en parche, las soluciones las debe proponer quien ha ganado las elecciones y lo hizo con mucha irresponsabilidad. Lo digo con absoluta certeza, la única motivación que tuvo Arcioni y Chubut al Frente fue presentarse sin ningún plan y simplemente buscaba resultar vencedor en las urnas”.

La nota: