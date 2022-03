Pagliaroni homenajeó en la Legislatura a Raúl Ricardo Alfonsín

El Presidente de la vuelta de la democracia “representa para nosotros los radicales, y para todos los militantes políticos de la Argentina, la política del diálogo, del consenso, de la participación y del debate”, indicó el legislador.

El diputado provincial Manuel Pagliaroni homenajeó este jueves, durante la sesión ordinaria realizada en la Legislatura, al expresidente Raúl Alfonsín, al cumplirse este 31 de marzo 13 años de su muerte.

Pagliaroni rescató la figura del Presidente con el que regresó la democracia a la Argentina luego de la dictadura que había comenzado el 24 de marzo de 1976.

En este sentido dijo que Alfonsín representa “para nosotros los radicales”, pero también “para cada uno de los militantes políticos de la Argentina, la política del diálogo, del consenso, de la participación, del debate”.

Fue, dijo el legislador, “el Presidente de la democracia recuperada con el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas, de todos los espacios políticos”.

“Le tocó llevar esa bandera y no me cabe ninguna duda que dio acabadas muestras de ser un hombre de la democracia, un hombre de diálogo, de consensos, no solamente durante su Presidencia sino antes y después”, indicó.

“Alfonsín convocó a generaciones enteras a acercarse a la política, a acercarse a la participación”, aseguró el titular del bloque de la UCR en la Legislatura del Chubut.

“Generaciones como la mía que, siendo muy jóvenes, tomamos la bandera, en mi caso del radicalismo y otros de otros espacios políticos, porque se ponía en valor la participación política, el debate, la discusión, la posibilidad de expresarse”, recordó.

Aludió además Pagliaroni a que “hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de ese terrible golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que trajo a la Argentina el peor período de su historia, con muertes, personas desaparecidas, niños que nacieron en cautiverio y que aún hoy conviven con familias que no son las propias”.

“Esta oscura etapa de la Argentina vio su final con la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación y todo lo que trajo aparejado: el Juicio a las Juntas, y muchas otras políticas públicas que marcaron un antes y un después en la Argentina”, añadió.

Al hacer una breve semblanza, dijo que Alfonsín “fue un hombre humilde, un abogado vinculado a la defensa de los derechos humanos; fue un líder político, no solo dentro del radicalismo sino también fuera de nuestro espacio”.

“Creo que tuvo el mayor de los reconocimientos quizás tardío, pero valoro que así haya sido, en su fallecimiento, con la presencia de líderes latinoamericanos, de expresidentes que compartieron los mismos años de Gobierno, también de otras democracias recuperadas de Latinoamérica”, recordó, al aludir a la despedida que se le dio a Alfonsín al fallecer, el 31 de marzo de 2009.

“Quiero poner en valor no solo la figura de Alfonsín, sino de la política del diálogo, del consenso, de la participación, del debate. Eso representó Raúl Alfonsín. Eso representa para nosotros los radicales. Pero creo que eso representa también para cada uno de los militantes políticos de la Argentina”, finalizó.