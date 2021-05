Pagliaroni: “El equipo económico provincial no ofrece ninguna salida a la crisis”

Manuel Pagliaroni, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, manifestó a La Posta Comodorense Radio una fuerte crítica a los atrasos en los pagos de estatales y jubilados provinciales, responsabilizando al gobierno de Mariano Arcioni y al equipo económico.

“Tuvimos reuniones con el ministro de Economía hace dos semanas y la verdad es que no tuvimos muchas precisiones. Vemos que hubo una mejora en los ingresos de la provincia, pero no vemos que haya un plan para salir del pago escalonado y ponerse al día con los sueldos de los empleados públicos y las jubilaciones provinciales”, expresó.

El legislador radical subrayó que “En Rawson vemos todos los días movilizaciones de los jubilados en reclamo de sus haberes, cosa que es lógica, pero no vemos que el Ejecutivo responda y el equipo económico no ofrece ninguna salida a la crisis”.

Para Pagliaroni, “Tenemos endeudamientos en pesos de corto plazo y otros en dólares a largo plazo, pero el próximo año se volverán a sumar deudas para desde el 2023 volver a estar en un cuello de botella y el equipo económico nunca logra un alivio y planificación a mediano y largo plazo”.

Salud e interna

“El ministro nos comentó como ha sido el tratamiento de la pandemia y el crecimiento de casos que se viene dando en Comodoro, Puerto Madryn y Esquel. También hablamos por la prórroga de la Ley de Emergencia Sanitaria que seguramente va a ser acompañada en la Legislatura”, enfatizó el legislador sobre el encuentro virtual con el ministro de Salud Javier Puratich.

Luego indicó que “El trabajo de Salud esta haciendo es muy importante en cada lugar de vacunación y no se hace más porque no hay disponibilidad de vacunas”.

Finalmente se refirió a la interna radical y la Convención provincial, aduciendo que “el sector de Cimadevilla impugnó la realización por la vía administrativa partidaria y por judicial, pero el partido seguirá intentando que se concrete aunque este sector intenta impedirlo”.