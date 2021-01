Pagliaroni: “El debate minero no es la prioridad para Chubut”

Manuel Pagliaroni, diputado provincial por la UCR de Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio que desde la UCR provincial no están de acuerdo con la apertura del debate por la minería, aduciendo que existen “problemas más importantes que resolver”.

“La verdad que nos sorprendió la convocatoria para el debate de la minería porque entendemos que hay otras prioridades que resolver en la provincia, por ejemplo el tema del inicio de clases que es algo por lo que venimos insistiendo desde hace meses particularmente por lo que viene sucediendo desde hace tres años. También están los problemas energéticos en diferentes localidades”, indicó.

El legislador radical sostuvo que “Esta discusión en estos términos es como mínimo apresurada y no teníamos ninguna información de que se fuera a concretar, por eso vamos a reunirnos en el partido y la diputada Aguilera para analizar la cuestión”.

En cuanto al futuro inmediato de la provincia, expresó que “Vemos que todo esta como en el 2020, no vemos posibilidades de que se salga de esta crisis sin un apoyo importante del Gobierno nacional, ni Nación lo tiene en carpeta ni Chubut gestiona esta situación ante el gobierno de Fernández. Lo que se recauda por mes no alcanza para pagar los sueldos mensuales, además de la deuda existente y el funcionamiento del conjunto del Estado”.

Para Pagliaroni, “No hay voluntad política del Gobierno nacional de ayudar ni del provincial de pedir esa ayuda. Hay una sumisión absoluta del Gobierno provincial y del justicialismo chubutense, evitando reclamar ante Nación; por eso vemos pocas posibilidades de salir adelante en los próximos meses”.

