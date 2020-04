Pagliaroni: “Arcioni y Massoni deben dar explicaciones por las detenciones y los abusos”

El legislador opositor agregó que “aquí en la ciudad de Trelew ha sucedido que se llevaron esposada a una señora que conozco desde hace muchos años del barrio y dejaron a su hijo menor encerrado sólo en la casa por varias horas; un disparate que evidentemente muestran que la policía se esta excediendo, como también sucedió con el joven que lo bajaron del colectivo en Comodoro para detenerlo cuando iba a comprar medicamentos o a una mujer que detuvieron en Puerto Madryn y hasta la hicieron desnudarse”.

Pagliaroni indicó que “este tipo de cosas que Massoni asegura que no son abusos, nosotros creemos que sí lo son y por otra parte estamos observando que no hay un apego a la ley en la aplicación de los códigos que las reglamentan durante los procedimientos que se llevan adelante; porque no tenemos certezas de que estén participando funcionarios judiciales, algo que sólo sucedió durante la dictadura militar”.

Posteriormente expresó que “buena parte del personal policial no esta en condiciones de establecer en qué momento concretar actuar con mayor o menor dureza, lo que es responsabilidad del ministro que dio la orden de ser duros”.

Mientras se encaminaba al Juzgado Federal de Rawson para hacer efectiva una presentación sobre pedido de informes, agregó que “con los diputados de Juntos por el Cambio y el Partido Justicialista estamos solicitando información sobre cómo intervino la Justicia en las detenciones y qué hechos se les imputa a los detenidos. Esta muy bien que se trabaje en la prevención pero no se pueden permitir excesos como lo que se están produciendo”.

Finalmente se refirió al caso de la comisario Laura Mirantes de Rawson, quien fue suspendida en su cargo por negarse a detener personas, señaló que “evidentemente han cometido un error con la separación de su cargo por negarse a retener a personas que fueron a alimentar animales a una chacra; nosotros y la comunidad de Rawson consideramos que esta mal pero es parte de la soberbia con la que se actúa por parte del Gobierno y el ministro”.

