Padres de los estudiantes de la Escuela 107 de Esquel denunciaron la falta de transporte

“Somos parte de la comunidad mapuche Tehuelche Nahuelpan, y vemos con profunda preocupación la desidia y el trato discriminatorio del gobierno de la Provincia del Chubut hacia nuestros niños”, denunciaron.

“Como miembros de pueblos originarios tenemos derechos que el mismo Estado debe garantizar, sin embargo, vemos como sistemáticamente nuestros niños son olvidados por los funcionarios provinciales a quienes pareciera solo importarles la venta de pasajes de La Trochita para visitar a nuestra comunidad. Pareciera que solo importamos con fines turísticos”, agregaron.

Desde la comunidad mapuche aseguraron que “les recordamos a los funcionarios que la Constitución Nacional reconoce una amplia gama de derechos en su artículo 75 inc. 17 donde garantiza el “respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

Hay que destacar que la Escuela Nº 107 posee la Modalidad EIB (Educación Intercultural y Bilingüe) que, según el artículo 72 de la Ley de Educación de la Provincia del Chubut: “es la modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los ciclos, niveles y modalidades para garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas”.

Asimismo, el artículo 74 establece que para garantizar el desarrollo de la Educación Intercultural y Bilingüe pero la comunidad mapuche consideró que “no se respeta” y que “nuestros niños ni siquiera pueden llegar a la escuela porque al Gobierno Provincial pareciera no importarle en normalizar el servicio de transporte”.

“Queremos creer que los funcionarios provinciales no desconocen las leyes porque ello sería de una enorme gravedad, pero de igual forma si, aun conociendo las obligaciones que deben cumplir no lo hacen, estaríamos frente a una gravedad institucional inusitada, negligencia y una falta grave a los deberes de funcionarios públicos”, cuestionaron.

“Por todo lo expuesto, exigimos a las autoridades del Ministerio de Educación y al Gobierno de la Provincia del Chubut que resuelva de manera inmediata el traslado de nuestros niños a la institución escolar o caso contrario nos veremos en la obligación de actuar por los medios que creamos conveniente”, exigieron.

Foto: Diario El Chubut