Padres de alumnos de la 718 piden por las condiciones edilicias e infraestructura de la escuela

Jimena Gauna, representante de la comunidad educativa de la Escuela 718 de Rada Tilly, comentó a La Posta Comodorense Radio que los problemas edilicios en los establecimientos que impiden el dictado de clases presenciales y que se suman a la pandemia.

“Sentimos que hay una diferencia enorme entre las escuelas públicas y las privadas, uno sabe qué más hacer, cómo pedir que se den soluciones porque esta brecha se ensancha cada vez más. Por un motivo o por otro el dictado de clases no ha sido normal desde hace tres años”, expresó.

“Hablo como madre de estudiantes de las escuelas públicas de Rada Tilly y aclara que no estamos hablando de la situación del AMBA porque acá la situación sanitaria nos permite desarrollar las clases presenciales. En cerca del 70% de los establecimientos públicos de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia no hay clases presenciales”, agregó.

Gauna sostuvo que “En la escuela de mi hija una de las calderas de la escuela de mi hija no funciona desde hace cuatro años, eso genera que muchas aulas no tengan calefacción y por ende no tienen dictado de clases presenciales. Además hay graves problemas eléctricos porque desde el temporal han quedado cables deteriorados o hay problemas en el entretecho”.

En ese marco potenció que “Sin la pandemia estas escuelas también estarán sin clases porque no se ha realizado el mantenimiento necesario, la situación de la educación pública es desesperarte y tiene que ver solo con la situación sanitaria”.

Finalmente señaló que “Estamos juntando firmas para presentar en el Concejo Deliberante para que nos hagan de intermediarios con el Ministerio de Educación para que se resuelvan estos problemas y la cosa mejore”.