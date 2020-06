Pablo Das Neves: “La historia va a recordar a Arcioni como el peor gobernador”

Pablo Das Neves, ex director del Banco del Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio que “Creo que la historia va a recordar a Mariano Arcioni como el peor gobernador de la provincia y estamos en una situación muy compleja en apenas los primeros siete meses de su mandato”.

El hijo del ex gobernador se refirió al tema del retiro de la sede YPF y señaló que “Es una decisión con la que no estoy de acuerdo porque es totalmente equivocada por parte de la empresa, tanto desde la cuestión simbólica como en el desarrollo estratégico del tema energético. Me llama poderosamente la atención que el gobernador no haya estado al tanto porque la provincia de Chubut tiene un director y este tipo de definiciones pasan por el directorio, es muy curioso que el director no lo haya informado a la provincia”.

Luego agregó que “Si Mario Das Neves hubiese estado al frente de la provincia no me queda ninguna duda que ya estaría organizando múltiples reuniones con sectores políticos para revertir esta definición de YPF, peleando como siempre por los intereses de la provincia y la región. Hace falta una unidad de todos los actores sociales y políticos de la provincia”.

Para Das Neves, “Tenemos muy buenos dirigentes, como el “Loma” Avila, para que se logre esta unidad y se revierta la determinación de trasladar YPF a Las Heras; y la verdad es que me pareció muy preocupante la postura del ministro Cerdá sobre que esto no es importante, pero también me preocupa que el gobernador no haya pedido antes la reunión con el Directorio de la empresa, parece que no les interesan los hechos o esta corriendo por detrás de los acontecimientos”.

Crisis provincial

Das Neves se adentró en los alcances de la crítica situación chubutense y manifestó que “Esto es un elemento más de gravedad a la situación que atraviesa la provincia, porque se esta debiendo casi tres masas salariales y con un déficit de casi 2.200 millones de pesos mensuales; pero además desde el punto de vista político no hay conducción y el gobernador casi la mitad de los legisladores de su propio bloque”.

Luego comparó la gestión de su padre con la Arcioni y dijo que “Los argumentos del gobernador sobre los problemas heredados le duran muy poco tiempo. Cuando mi padre gobernaba Chubut tenía un déficit de 400 millones de pesos mensuales y cuando falleció se había reducido a 280 millones, pero hoy creció a 2.200 millones; pero además los empleados públicos cobraban en tiempo y forma, se pagaban las deudas con los proveedores y la provincia tenía un peso específico a nivel nacional”.

Finalmente le recomendó al actual primer mandatario que “le diría que mire las encuestas y se de cuenta que tiene un 80% de imagen negativa, creo que debe cambiar de estrategia política”.

