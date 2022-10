«Otra. Postales de migración», obra teatral en el marco de Teatro en el medio de la nada

El vienres a las 20.30, en el marco del Cuarto Festival Teatro en el medio de la nada, se presentará en el cine de Astra la obra «Otra. Postales de Migración».

La obra es una propuesta del grupo Dos Ríos Compañía orillera de teatro de Viedma, Rio Negro

El texto es una creación colectiva basada en los relatos testimoniales de mujeres migrantes.

Resuelta, cruza la frontera. Amanda no posterga sus sueños y se dispone a buscar una vida mejor. Decidida, aprieta fuerte entre sus brazos sus pertenencias. Da ese primer paso y luego otro y comienza su nueva vida.

La trama de este espectáculo se teje con las voces de mujeres latinoamericanas migrantes que nos relataron sus historias. Pero este no es un espectáculo sobre cada una de ellas; sino más bien sobre Amanda, que no siendo ninguna en particular habita en todas.

Ficha técnica de la obra:

Actuán: Lucía Zanfardini y Guillermo Riegelhaupt – Dirección y puesta en escena: Gustavo Bendersky.

Técnica: Martín Fogelman – Diseño gráfico: Natalia Hallam

Fotografía: Nancy Natale, Rubén Cuello y Ramón Espinosa

Público: jóvenes y adultos

Duración: 55min.

Sobre el Festival

El Cine de Astra, un edificio que se construyó en 1924 en medio de la nada. La estepa Patagónica lo rodea y la arcilla y los coirones forman parte de su paisaje exterior. Ladrillos grises, pisos de pinotea y un telón verde de pana dan cobijo a una gran variedad de actividades artísticas. La distancia no es una limitante cuando el verdadero deseo por promover la cultura se convierte en un motor que no para nunca.

Es así que la Biblioteca P. Astra una vez más lleva adelante la 4º Edición del Festival «Teatro en el medio de la nada». El mismo tiene como objetivo promover el teatro en nuestra ciudad acercándole a los espectadores una amplia agenda teatral, como así también promover giras por la región de las diferentes compañías teatrales participantes. Se desarrollará desde el mes octubre a noviembre, con la presentación de 5 obras.

Participan elencos de: Puerto Madryn, Viedma, Trelew, Esquel y Caleta Olivia

Apoyan este evento: Instituto Nacional del Teatro, Secretaría Extensión UNPSJB y Biblioteca P. Astra

Podés comprar tu entrada acá