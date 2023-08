Orr: “Es muy relevante que Milei haya ganado en 16 provincias”

Analía Orr, politóloga y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional San Juan Bosco, manifestó a LU4 sobre los resultados de las PASO que “Mas que sorprendida me quedo pensando, analizando resultados. En las últimas semanas antes de las PASO se venía hablando de la fragmentación y el escenario de tercios. NO es tanta sorpresa por el resultado sino por la ratificación de algo que hasta ahora no se había concretado”.

Luego indicó que “Hay que pensar por qué ocurre este voto, porque subestimar a los votantes o desconocer la validez no parece ser el mejor camino entre la PASO y la elección general. Que quedara primero no era lo más previsto y parece ser un crecimiento de las últimas semanas”.

“Haber sido el primero en las primarias es esperanzador con sus seguidores, pero más que es muy sugestivo el resultado territorial ya que ganó en 16 provincias; eso sí es muy relevante y existen posibilidades que pueda ampliar la diferencia que terminó siendo poca”, resaltó

La politóloga subrayó que “Muchas veces hemos hablado de la crisis de representación y del impacto que tienen las condiciones de vida en los procesos electorales, lo que ocurre día a día es muy significativo en contra de algunos relatos y contra de otros”.

Finalmente sostuvo que “Ahora que los candidatos son menos sería un buen momento para que los candidatos hagan una conversación sobre las propuestas y los mensajes que deben ser discutidos y defendidos hasta las elecciones de octubre, explicando cómo se van a llevar adelante”.