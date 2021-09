Ongarato y Menna cerraron en Rawson

Sergio Ongarato y Gustavo Menna, que encabezan la lista de precandidatos de “Juntos Por el Futuro” para las PASO del próximo domingo, realizaron este martes un acto de cierre de campaña en Rawson, acompañados por el intendente capitalino, Damián Biss, los restantes integrantes de la lista, y dirigentes radicales de toda la región, entre ellos el ex gobernador José Luis Lizurume.

El lugar fue el salón de la Asociación Vecinal del barrio Luis Vernet, y se trató del segundo acto de cierre de campaña luego del realizado el domingo en Esquel, también con fuerte acompañamiento de dirigentes radicales; mientras que el jueves al mediodía será el turno de Parque Saavedra, en Comodoro Rivadavia, a la espera del comicio.

Menna destacó la presencia Lizurume. “En una provincia con la vergüenza de contar con ex ministros condenados por hechos de corrupción, con un Gobierno que no puede garantizar los sueldos, la educación, la seguridad, la salud, la energía, tenemos acá presente a un ex gobernador que camina tranquilo por la calle”, dijo.

Puso en valor en este contexto la gestión de Damián Biss en Rawson. “A esta ciudad, que no pagaba los sueldos y no brindaba servicios, Damián la puso de pie, incluso con obras trascendentales”.

“Acá hay equipo. Hay hombres y mujeres que tienen la vocación de gobernar en cada localidad, y en la provincia del Chubut”, manifestó.

Menna criticó a “un Gobierno Nacional que se ha olvidado de la gente, que está condenando al país a la pobreza con una inflación imparable, que ha incumplido todas las promesas. Acá no hay carne para el asado ni plata para los jubilados, como se prometió. Al contrario: fue un verdadero fraude el congelamiento de la fórmula de la jubilación, al mismo tiempo que le reconocían tres jubilaciones a la actual vicepresidenta”.

Dijo además que por los conflictos y la cuarentena por la pandemia, “estuvimos años sin clases, con restricciones violando la Constitución, mientras que los que las dictaban no las cumplían, sino que estaban en Olivos tomando champagne”.

“Hay un fracaso que tenemos que revertir. Y no lo vamos a revertir haciendo lo mismo, con los mismos”, sostuvo.

En relación con los comicios en la provincia indicó: “No podemos caer en la trampa electoral de sectores que se presentan como cosas distintas, pero después terminan integrando el bloque kirchnerista en el Senado”.

“A nosotros no nos dan directivas desde Buenos Aires. Estamos convencidos de lo que decimos. Y de que tenemos que discutir propuestas de futuro. Nadie nos viene a decir de afuera lo que tenemos que hacer”, enfatizó.

“Por eso -recordó- en 2018 siendo parte de un Gobierno -aunque en realidad nos condenaron a ser una coalición electoral y no de Gobierno- nos despertamos con que nos sacaron las adicionales por zona en las asignaciones familiares, y ese mismo día pedimos la derogación de ese decreto. Lo sostuvimos en la Casa Rosada. Y lo logramos junto a Lorena Matzen, de Río Negro, y Roxana Reyes, de Santa Cruz. Igual que cuando el 2019 se quería sacar la zona de las jubilaciones”.

“No es un slogan: defendemos la provincia en serio”, afirmó. Y puso como ejemplo que en 2019 fue el único de los 5 diputados nacionales que votó “en contra del planteo del kirchnerismo de subir impuestos a través del Pacto Fiscal”.

“Por eso -comentó- hemos tenido que soportar noticias falsas, con portales creados de manera burda, con títulos que confunden. Juegan a las escondidas, no se animan a poner la cara y demuestran no conocer la historia”.

“Para promocionar noticias falsas en las redes sociales han gastado casi un millón de pesos. Eso es para engañar al pueblo. No es la nueva política”, añadió.

Dijo además que la lista que integra “también marca una diferencia por nuestra preocupación por el interior: somos la única lista que tiene candidatos para Aldea Beleiro y Atilio Viglione, donde se eligen presidentes comunales”.

“Somos más que una foto, más que un afiche en las rutas. No nos van a correr con recursos, con mentiras, ni somos los que hablan de nueva política y les hacen campaña y fiscalización grupos ligados a ex funcionarios condenados por enriquecimiento ilícito”, manifestó.

Menna agregó: “Tenemos un compromiso con la construcción del futuro. Cuando hay decencia, cuando hay estrategias de mediano y largo plazo se puede salir adelante. Lo pueden decir Damián Biss, Darío James, Luis Juncos ahora, antes Carlos Maestro, José Luis Lizurume. Se pudo gobernar de cara a la gente, siempre para dar una respuesta”.

“Hoy tenemos una provincia que tiene una hipoteca económica y social. Pero tenemos que tomar la elección con todo el compromiso, con vocación militante”, dijo, y resaltó el apoyo de la Juventud Radical, “que ha estado acompañando en toda la provincia”.

Un futuro mejor

Por su parte, Ongarato manifestó: “Hay mucha gente con nosotros que está trabajando para que los jóvenes tengan futuro, para que vuelva a haber educación, seguridad y salud”.

“Nuestros jóvenes nos dicen que no ven futuro en la provincia y en el país. Les venimos a decir que este momento es producto de muchos años de mal manejo de los fondos públicos. Pero que si se cambia la forma de gobernar, el futuro que nos espera, un futuro mejor, va a llegar pronto”, sostuvo.

Recordó que en 2011 el radicalismo gobernaba una sola Municipalidad. “Ahora son 8. Y los intendentes radicales podemos exhibir con orgullo nuestras gestiones, porque trabajamos para los vecinos”, afirmó.

Puso como ejemplos que Darío James en Gaiman y Damián Biss en Rawson “cuando asumieron debían 3 sueldos a cada empleado. Y los servicios básicos de la Municipalidad no se brindaban. Ahora, todavía no cumplieron dos años de mandato, ya les pagaron todo lo que les debían a sus empleados, están llevando servicios y mejorando sus localidades”.

“Por eso les digo a aquellos que perdieron su trabajo por el desastre provincial, por la gestión nacional y por la cuarentena, sobre todo a los jóvenes que están pensando en un pasaporte, que nuestra provincia y nuestro país tienen futuro si cambiamos la forma de gobernar tanto en Chubut como en el país”, dijo.

Y cerró: “Para que esto suceda tenemos que trabajar juntos, y pedirles a los vecinos que nos acompañen para representar a la provincia como se debe”.

“Vamos a ganar”

También hizo uso de la palabra Cecilia Basualdo, compañera de fórmula de Gustavo Menna: “Esta lista va a marcar una diferencia respecto de lo que propone un Gobierno Provincial mediocre que tiene como característica el abandono y la desidia estatal, que ha abandonado la educación condenando a los chicos de la provincia”.

“Y a nivel nacional tenemos un Gobierno inmoral, corrupto, y que ha generado 2,5 millones nuevos pobres, con un 32% de pobreza que tiene la región patagónica”, dijo.

“Nuestro Congreso necesita de legisladores que defiendan los intereses de los chubutenses. Estoy convencida que el domingo vamos a ganar estas PASO”, cerró.

“Tenemos los mejores candidatos”

Por su parte, Biss resaltó que “más allá de todas las limitaciones por la pandemia, nuestros candidatos han recorrido cada uno de los rincones de la provincia para llegar con la propuesta y el mensaje a los ciudadanos”.

“Sin dudas, tenemos a los mejores candidatos para estas elecciones”, dijo, al tiempo que resaltó los atributos de Ongarato como intendente y de Menna como diputado nacional.

“Hay una clara diferencia con las otras listas: para nosotros la política es una herramienta para servir, no para servirnos de la política como hemos vimos visto en los últimos años, lo que generó el hartazgo en la gente”, dijo.