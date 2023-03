Oficializan el pago del refuerzo de $15.000 a jubilados y pensionados

Este miércoles se oficializó el pago del refuerzo previsional de $15.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas.

La medida publicada en el Boletín Oficial estará vigente durante los meses de marzo, abril y mayo.

El monto será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta dos haberes mínimos, según detalló Noticias Argentinas.

Podrán acceder a este ingreso adicional las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a:

* Pensión Universal para el Adulto Mayor.

* Pensión no Contributiva por Vejez.

* Pensión no Contributiva por Invalidez.

* Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os.

* Pensiones Graciables a cargo de ANSES.