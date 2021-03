Oca reconoció los sobresueldos y ofreció devolver el dinero a montos actualizados

El ex Ministro de Economía del Chubut Pablo Oca, imputado en la cauda “Revelación” y sentado en el banquillo de los acusados del juicio oral que se realiza en Rawson, habló ante el Tribunal y reconoció que cobró sobresueldos aunque negó “encabezar y ser parte de una asociación ilícita.

“Niego rotundamente los hechos que me involucran. No fui miembro de una asociación delictiva. Voy a ser coherente con lo que dije durante el intento de juicio abreviado. No me simpatiza hablar de mi mismo, pero tengo que hablar de mis antecedentes profesionales,» dijo en alusión a su paso por la función pública en la Municipalidad de Trelew, Vialidad Provincial y Director de Rentas hasta llegar a desempeñarse como Ministro de Economía del Chubut y como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia.

“Con todos estos antecedentes laborales cuesta pensar que un día me levanté para dedicarme a ser miembro de una asociación ilícita”.

Luego reconoció que “cobraba sobresueldos” aludiendo que creía que provenían de gastos reservados del gobernador.

Dijo que si bien su sueldo “era cinco veces inferior al del presidente del Banco del Chubut, no lo justifico. Lo reconozco abiertamente. Yo tenía dos caminos: renunciar al cargo o denunciarlo. Y no utilicé ninguno de esos dos caminos. “Por eso ofrezco devolver esos sobresueldos a montos actualizados, para de alguna manera resarcir lo que cobré. Quiero devolver cada peso que cobré como sobresueldo cuando fue Ministro”, indicó.

También habló ante los jueces los imputados Martín Bortagaray y Diego Luters que se basó en lo que dijo en la causa “Embrujo”.