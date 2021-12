Obispo Lahoz: “Para que vuelva la paz social debe ser derogada la ley”

Joaquín Lahoz, obispo de Chubut, manifestó a LU4 que el Obispado rechaza la violencia institucional con la aprobación de la zonificación minera, pidiendo que se derogue la ley y reclamó manifestaciones pacíficas ante el profundo rechazo social.

“Esta respuesta de la sociedad no se va a acallar si todo sigue adelante, esperemos que no haya la violencia de estos días pasado porque no ayuda a nada para los que están por una causa justa. Entendemos que para que vuelva la paz social debe ser derogada la ley”, expresó.

El obispo agregó que “Lo que hemos pretendido, y no sabíamos la dimensión de la violencia cuando lo escribimos, es lo que desde noviembre del 2000 reclamábamos un diálogo con todas las organizaciones para encontrar soluciones para todos. La propia votación de 14 a 11 demostró en la Legislatura de que no todos los legisladores están a favor”.

“Nuestro pueblo en general se manifiesta antiminero y lo hace pacíficamente, lamentablemente aparecen estos violentos que después son noticia y hacen mostrar a todos como violentos. El reclamo debe ser pacífico más allá del enojo y el fastidio que hay en la gente por lo que esta pasando; pero pedimos que la respuesta no comprometa el patrimonio público y privado, ni atente contra la vida o la salud de otro”, afirmó.

Finalmente resaltó que “Por lo menos el diálogo no se dio escuchando a todas las veces, porque el tema del agua es un drama que lo sufrimos en toda la provincia y es un tema serio. Comprometer el agua, aunque dicen que no, no parece correcto. La ley fue aprobada de forma rapidísima y en las diferentes ciudades de la provincia se esta pidiendo que se revea esa medida. Ya anteriormente se le dijo que no a la minería a cielo abierto”.