Nuevo vandalismo contra un punto verde

Levan Macharashvili, gerente de Urbana Higiene Ambiental, comentó a La Posta Comodorense Radio que con el reciente incendio del iglú para reciclables suman tres los hechos vandálicos en dos meses y más de 50 los puntos verdes incendiados desde que se comenzó a colocarlos para para tirar botellas, papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio, entre otros residuos reciclables.

“En el boulevard de Francisco Behr y Canadá fue quedando en horas del mediodía un iglú para el depósito de residuos. Este vandalismo te da mucha bronca porque ya llevamos entre 55 o 56 iglúes quemados desde que comenzamos a instalarlos”, explicó.

Macharashvili agregó que “Durante la cuarentena habían mermado mucho estos hechos, pero en los últimos dos meses ya se han quemado tres puntos verdes; y no son por colillas de cigarrillos porque no se prenden, sino que están incendiados de manera vandálica e intencional. La ciudad y la gente pierden elementos comprados con los propios impuestos de la sociedad”.

Finalmente indicó que “La Municipalidad tomó la determinación de comprar 36 iglúes nuevos pero estamos con la duda de ponerlos para mejorar la separación de residuos, porque eso ayuda a muchas entidades con las ventas; pero hay gente que no le importa nada y los quema”.

