Nuevo paro de la ATECH

La ATECh realizará hoy un nuevo paro activo, en rechazo a «las imposiciones del gobierno» y al decreto 978 que «además de distorsionar el salario, tiene la intención de convertir el adicional (bono) en PRESENTISMO o ÍTEM AULA… es un ataque directo a nuestros derechos laborales. Durante años, en nuestra provincia y en otras, luchamos contra las cifras fuera del básico y en particular, contra el presentismo con el que quieren restringir las licencias (incluso médicas) y poner todavía más obstáculos al legítimo derecho a la protesta. Así no», señalaron los docentes.

La ATECh tambien aseguró que «no están dadas las condiciones para la extensión horaria, la quienta hora, en Educación primeria. La extensión horaria sin consulta y sin condiciones discutidas colectivamente, como se viene exigiendo en todo el país, es flexibilización y empeoramiento de la condición laboral.

No se consulta a la docencia del nivel ni se explicitan las condiciones laborales y normativas. No hay garantías sobre lo salarial en esta extensión horaria. Plantean pagar menos por esa hora extra ya que sería un adicional, sin modificación del básico. Primero nos empobrecen y después nos ofrecen trabajar más, por menos plata» aseguraron.

En el mismo tono rechazaron «esta imposición,cuando existen condiciones críticas en lo edilicio, y exiguas partidas escolares que no se corresponden con esta extensión de jornada. Paramos y nos movilizamos por la reapertura de paritaria y recomposición salarial al básico».