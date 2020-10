Nuevas excenciones impositivas para los comercios más afectados por la pandemia

En ese marco, el secretario de Recaudación, Israel Coen, explicó que “a raíz de las medidas que adoptó el gobierno provincial debido al crecimiento de casos de Covid-19 en Comodoro Rivadavia, por iniciativa del intendente Juan Pablo Luque se dispuso fortalecer el acompañamiento a aquellos comercios impedidos de realizar su actividad o que la tienen restringida, implicando una merma importante en sus ingresos, como el caso de los restaurantes”.

Continuando en ese tenor, detalló que “los sectores beneficiados serán gimnasios, escuelas de danzas y centros de actividades físicas, canchas de fútbol y paddle, natatorios, hoteles, restaurantes, bares, peloteros, salones de eventos, agencias de turismo y talleres culturales. También los jardines maternales que no están funcionando de forma virtual, ya que los que sí lo están haciendo, continúan teniendo ingresos”.

“Son diversos beneficios que se aplicarán a las cuotas que se vencieron a partir del mes de julio, ya que la anterior ordenanza de exención incluía los períodos de abril a junio, inclusive. Es una continuidad de la normativa mencionada, pero solamente para estos rubros, que son los más afectados actualmente”, recalcó.

Beneficios en impuestos y moratoria

En esa línea, el funcionario puntualizó que “esto incluye Impuesto Inmobiliario; Recolección de residuos; Automotor para quienes tienen sus vehículos afectados 100% a la actividad; mínimo de Ingresos Brutos para los que no están trabajando; canon de venta de bebidas alcohólicas y contribución por publicidad. A su vez, el costo por un año de la renovación de la Habilitación Comercial, siempre y cuando la misma haya vencido desde el mes de marzo”.

Asimismo, expuso que “tenemos en vigencia una moratoria con quitas muy importante en los intereses resarcitorios que, si bien era más beneficiosa la adhesión durante septiembre, para estos sectores se mantendrán esas reducciones hasta el 31 de diciembre”.

Del mismo modo, aclaró que “se prorrogarán los vencimientos para el pago de una serie de tributos y cuotas. Aquellos que tienen planes de pago vigentes, las cuotas con vencimiento desde el 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre, se postergarán hasta el 31 de diciembre, sin ningún tipo de interés. Lo mismo sucederá con las cuotas de Ingresos Brutos”.

Respecto a la modalidad para afectar los trámites de eximición, el secretario señaló que “estamos desarrollando un sistema para evitar que tengan que acercarse al Municipio. Solamente aquellos que deban presentar alguna documentación, se les solicitará que la adjunten y se ingresarán al sistema”.

“De todas formas, como tienen prorrogados los vencimientos no habrá penalizaciones hasta el momento en que se pueda instrumentar la solicitud vía web, por lo que hasta que se determine si se otorga la eximición, no se generarán intereses. De no resultar beneficiados, deberán abonar lo que corresponda, pero como si fuera antes del vencimiento”, concluyó Coen.