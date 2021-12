Una nueva y contundente movilización se está realizando hoy en el centro de la ciudad en contra de la zonificación minera, impulsada por el gobernador Mariano Arcioni y aprobada el miércoles por la Legislatura.

La gente sigue diciendo No es No, y cuestionando no solo el contenido sino también el modo, a espaldas de la gente, que se aprobó el controvertido proyecto.