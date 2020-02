Nueva jornada de Medicamentos solidarios

De esta manera, desde el Ejecutivo local se facilita el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas no transmisibles, poniendo especial atención en aquellos que no pueden costearlos.

En la ocasión, desde la Secretaría de Salud, que lleva adelante el mencionado programa, se informó que se entregaron 245 tratamientos gratuitos a un total de 41 pacientes. Un 42 por ciento de los medicamentos corresponde al tratamiento de hipertensión arterial, un 20 por ciento para diabetes, un 17 por ciento para pacientes con artrosis, un 12 por ciento vinculados a patologías varias y un 9 por ciento para dislipemias.

Es preciso destacar que mediante este programa, el Municipio garantiza a la comunidad el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, haciendo hincapié en los adultos mayores, con o sin obra social, que presentan dificultades económicas para acceder a los medicamentos.

Esta propuesta se realiza periódicamente en distintos Centros de Salud distribuidos en toda la extensión de la ciudad, para que vecinos de todos los barrios tengan al alcance de su domicilio los tratamientos médicos que requieren.

En cada jornada, los interesados solo deben acercarse con la receta emitida por su profesional de cabecera y cuentan con un médico en el lugar que certifica la enfermedad. Además, en la oportunidad, pueden solicitar información y asesorarse sobre cualquier tema vinculado a la salud.