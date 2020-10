«Nosotras también estuvimos”, la historia de las enfermeras de Malvinas

Federico Strifezzo, director del documental “Nosotras también estuvimos”, contó a LU4 los motivos de contar las historias de las enfermeras que estuvieron atendiendo en la guerra de Malvinas. El film fue seleccionado en el Festival Latinoamericano de Trieste que se realiza en Italia.

“Es un hecho histórico que nos atraviesa a todos, en particular en Comodoro, y el objetivo del documental fue contar esta historia de las enfermeras y que por un montón de motivos quedaron un poco relegadas. La idea es contar que un grupo de mujeres atendieron a los soldados y hoy con otra situación hayan salvado muchas vidas”, relató Strifezzo.

Cuando se cumplió el 38° aniversario de la Guerra de Malvinas, se dio a conocer la historia de Alicia Reynoso, una de las enfermeras argentinas que participó en el conflicto, y que en 2020 continuaba en funciones, vacunando a adultos mayores contra la gripe en comunidades agrícolas de Entre Ríos, incluso ante el riesgo que conllevaba el avance de la pandemia.

“Hace tres años que me cruce con una nota por casualidad y vi una foto de cinco mujeres caminando con uniforme militar, eso me impactó y contacté a Alicia Reynoso que vive en Paraná. El interés era contar sus historias con el documental y mostrar que estas eran las mujeres de Malvinas”, explicó el realizador.

El director onsiguió financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), además del apoyo de la senadora nacional por La Pampa y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer de la Cámara Alta, Norma Durango, y de su par chubutense, Alfredo Luenzo.

“Ellas estuvieron unos días en Comodoro antes que arranque la guerra y un poco después, pero cuando terminó no volvieron a Comodoro ni a verse entre ellas. Recorriendo muchos lugares que transitaron hace muchos años fue un poco lo que reveló el documental después de 37 años”, relató.

Finalmente anticipó que “Nuestro objetivo y ojalá se pueda es hacer una presentación en el país para el 2 de abril porque queremos mostrar esta historia muy nuestra, como este año no pudimos tenemos puestas las expectativas para el año que viene y poder llevar la película para que llegue a Comodoro Rivadavia”.

