Nora Cortiñas: “Hoy desde las casas seguimos con la memoria intacta”

En un nuevo aniversario de golpe dictatorial del 24 de marzo de 1976, “Norita” agregó que “esto es provocado, no es porque sí, no se voló un bichito y provocó este desastre global, acá nos tocó a todos esta gran desgracia, inclusive a los ricos, y nos pone a prueba para mostrar la riqueza moral que es lo que cada día estamos deseando y esperando”.

Pandemia y cárcel a los genocidas

La querida madre de la Plaza, indicó que “como resistimos al terrorismo de Estado, tenemos un pueblo que sigue resistiendo y hoy lo hacemos no saliendo sino quedándonos en nuestras casas; no olvidando, no perdonando y no reconciliándonos. Tenemos claro que los crímenes cometidos en la Argentina son imperdonables, pero cuando salen los milicos genocidas de las cárceles los desaparecidos siguen desaparecidos, por qué darles a ellos una condena menor y hasta ahora por la pandemia piden una domiciliaria; por favor, el lugar de ellos es la cárcel”.

El pasado 22 de marzo Norita cumplió 90 años y como no podía ser de otra manera vinculó su festejo personal con el reclamo por el Día Mundial del Agua, asegurando que “nos falta mucho por hacer en la defensa del agua y seguir demostrando que con énfasis seguimos pidiendo agua para todos”.

La marcha y el aislamiento

“La lucha no se detiene, ya nos vamos a encontrar en las calles tomados de las manos, y hoy vamos a recordar a través de las redes sociales”, adelantó Cortiñas y agregó que “con esta pandemia tiene que salir lo mejor de cada persona, aun cuando hay gente mala y que está distorsionando la solidaridad. El gobierno ha tomado medidas rápidas, si hubiéramos tenido el gobierno pasado ya nos hubiéramos muertos todos”.

Entorno de las decisiones presidencial frente al coronavirus, sostuvo que “me pareció extraordinario que el presidente no haya decretado el estado de sitio, que no favorece a nadie y ya lo vivimos. Es lo peor que se le imponga al pueblo esa estricta persecución, con el castigo de la cárcel o males mayores. El presidente está bien orientado y dispuesto a trabajar con una oreja en el pueblo y la otra en su conciencia, que nos esta mostrando que no va a perder tiempo para que vivamos una vida digna”.

