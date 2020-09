No se descarta el cambio de fase

En conferencia de prensa, luego de la recepción de nuevos equipos respiradores, el jefe comunal lamentó que “hoy estamos en el momento crítico que, desde hace meses, decíamos que queríamos evitar. Llegamos hasta acá, en gran parte por falta de responsabilidad social, pero seguimos trabajando tanto en concientización como con aportes concretos”.

Luque no ocultó la situación y aseguró que “estamos al límite del desborde. Tuvimos hasta pacientes esperando, entre dos y tres horas, en ambulancias para ingresar a un hospital o un sanatorio. El director del Regional (Eduardo Wasserman) me aseguró que se está ampliando terapia intensiva con cinco camas más. Lo mismo está pasando en La Española”, agregó.

El intendente rescató que “la mayoría de la sociedad se cuidó pero también hay irresponsabilidad de muchos, como ayer pasó en la fiesta electrónica de Rocas coloradas. Hay que quedarse en casa, sobre todo la población en riesgo y sus familiares. Esto es así, no hay otra”, enfatizó.

“Esta semana será clave para ver si hay que tomar otras determinaciones”, resaltó, no descartando, de ser necesario, retroceder de fase.