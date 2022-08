No sacar residuos mañana en Comodoro

Con motivo del feriado nacional del 15 de agosto por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, Urbana Higiene Ambiental informa el cronograma de prestación de servicios para las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

En Comodoro, no habrá servicio de recolección de residuos y tampoco barrido de calles. En tanto que, en Rada Tilly el servicio será normal.

Se solicita a la comunidad, que eviten sacar la basura de sus domicilios o bien, la coloquen en cestos adecuados para prevenir roturas de bolsas y la consecuente disipación de residuos en las calles. Asimismo, recuerda a los vecinos colaborar con el mantenimiento de la ciudad evitando arrojar residuos en horarios no establecidos, como así también en lugares no habilitados.

Ante cualquier duda por favor comunicarse por teléfono al 02974479113.

Urbana agradece por anticipado la colaboración.