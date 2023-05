No reconocieron a Fito Páez y el video se viralizó por las insólitas respuestas

Unos adolescentes se animaron a responder las preguntas de un tiktoker y no supieron quién era el renombrado músico argentino.

Las redes sociales generan alcance y masividad al instante cuando un contenido es atractivo para los usuarios, la popularidad puede ser buena o mala dependiendo de lo que uno decida mostrar, pero eso, sin duda va a generar impacto. Sobre todo en el mundo juvenil que está más inmerso en ese mundo.

Así es el caso de Nicolás Giménez, un tiktoker argentino que tiene miles de seguidores y se destaca en las redes sociales por hacer preguntas y respuestas a los adolescentes sobre cultura general, preferentemente si conocen a figuras destacadas. En las últimas horas, uno de sus vídeos se hizo viral por las inesperadas respuestas de los jóvenes quienes no conocían a la persona de la foto.

Lo insólito fue que los adolescentes que se presentaron en el video, los cuales tenían todos entre 15 y 18 años, no tenían ni idea de quién es Fito Páez y sus respuestas arriesgando de quién podía tratarse fueron divertidas para los usuarios que no podían creer lo que estaban viendo.

#TikTok #VideoViral ♬ original sound – 0223com @0223com 🎥 Increíble: adolescentes confundieron a Fito Páez con un vagabundo 📱 Nicolás Giménez es un influencer argentino que se conoce en las redes sociales por preguntarle a adolescentes si conocen a diferentes figuras destacadas. En las últimas horas se volvió viral por las insólitas respuestas que recibió de parte de un grupo de jóvenes que no supo quién era Fito Páez. 🗣 “Si yo te muestro esta foto, ¿sabés quién es?”, pregunto el tiktoker y uno de ellos confesó: “No”. Otro dijo: “Luisito Comunica”, “Un matemático”. También lo confundieron con Spinetta. Pero, la respuesta más insólita fue «un vagabundo». #Video

“Si yo te muestro esta foto, ¿sabés quién es?”, les pregunto el tiktoker a lo que automáticamente contestaron sin pensar o hacer un análisis en su memoria: “No”. En ese momento comenzaron a arriesgar.

“Puede ser Luisito Comunica”, “Para mí es un matemático”, contestaron algunos de los jóvenes. Luego llegó otro que comparó al artista con una insólita respuesta. “Es un vagabundo”, contestó sin tener idea de quién se trataba. Cabe destacar que al ver el vídeo muchos usuarios se rieron y divirtieron aunque a muchos otros les preocupó que los jóvenes no conocieron a Fito Páez. “Por favor, es cultura general”, “Más que gracioso, es doloroso”, “¿Cómo le van a decir vagabundo? Qué falta de respeto”, “Está bien que la música haya cambiado y todo, pero Fito Páez, Charly, Spinetta y otros no pueden ser olvidados jamás”, fueron algunos de los comentarios en el video en cuestión que se reprodujo por la plataforma TikTok.

Aunque otros defendieron a los chicos: “No es tan grave chicos”, “Se nota que no tuvieron maldad, solo no sabían”. “¿Por qué deberían conocerlo?”, “No saben porque no es de su época. Mostrale fotos de cantantes de la actualidad a los viejos y tampoco van a saber”, analizaron los internautas.

Cabe destacar que el artista está en boca de todos durante las últimas semanas gracias al lanzamiento de El amor después del amor, la serie que hicieron para Netflix y que en 48 horas de su estreno trepó al puesto número uno. En este documental Fito relata desde su infancia y adolescencia en Rosario, los inicios en la música, su vínculo con los grandes exponente del rock nacional, sus amores, pero también las tragedias personales y los sinsabores del camino al éxito.

Además, en las últimas horas Páez confirmó su regresa a Perú a pedido de todos sus seguidores que no quieren perderse el tour ‘El amor, 30 años después del amor’, que está realizando el intérprete argentino para celebrar las tres décadas que cumple uno de sus más exitosos álbum ‘El amor después del amor’.

El reconocido intérprete de ‘Circo Beat’ se presentará el próximo 30 de septiembre en el Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel. Ahí cantará el disco completo que está de aniversario, pero también sus otros grandes clásicos con lo que cuenta el compositor en su basta carrera musical.