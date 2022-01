“No hubo besos y no tengo una relación sentimental con el preso”, aseguró la jueza Suárez

Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia, negó a LU4 tener algún vínculo afectivo con el preso Mai Bustos y rechazó que hayan existido besos con el condenado a cadena perpetua por homicidio.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de relación sentimental, no hubo besos como se dice, pero solamente nos acercamos para hablar y la interpretación del video es errónea”, aseveró.

“Voy a dar una conferencia de prensa para aclarar todo lo que pueda ser aclarado, pero lo que pasó fue que cuando terminé mi trabajo como jueza penal en la ciudad de Esquel me puse en contacto con su defensora porque estoy interesada en escribir un libro sobre la historia del condenado en un trabajo de investigación”, explicó.

La magistrada indicó que “Me sentí atrapada por esta historia y lo que hice fue pedir las autorizaciones necesarias para visitar a esta persona en el penal, mostrándole la tapa, el índice y explicándole el contenido del libro”.

Luego agregó que “Sé que hay cámaras en los penales y no iba a hacer algo que no quisiera que quedara registrado. Lo que se ve es que no teníamos la privacidad necesaria para hablar de los aspectos centrales del libro y el personal policial pasaba hablando desde una ventana, pero no sabíamos si nos estaban escuchando”.

“Todavía no me ha llegado ninguna convocatoria del Superior Tribunal de Justicia y estoy esperando con los profesionales que me van a acompañar, porque tengo todos los materiales sobre los que conversamos ese día. No tengo otra explicación para dar que la mencionada, porque es la verdad”, subrayó.

“Estuvimos cuatro horas charlando sobre el tema del libro y todo lo que se dice es sobre un video de cuatro segundos, en los que no pasó nada y no hubo un avance ni se propasó de parte de él, es solamente un relación de trabajo”, concluyó.