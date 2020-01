No hay novedades sobre el paradero de Joursin

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Morales explicó que “Lamentablemente no hemos podido dar con el paradero del señor Joursin a pesar de todo el trabajo que se ha efectuado durante estos 14 días. Desde el tercer día hemos conseguido conformar una mesa de tipo interdisciplinario donde cada sector puede exponer sus hipótesis e ir viendo por dónde podemos continuar la búsqueda”.

El rastrillaje se sigue realizando con personal policial, helicóptero y en la jornada de ayer se extendió a la zona costera barriendo el sector marítimo con Prefectura, pero no surgieron indicios del paradero de Joursin.

“Vemos mucho más aceitado el mecanismo de funcionamiento del Sistema Federal de Búsqueda de Personas que esta centralizado desde Buenos Aires, bajo la organización del Director General de Defensa Civil; es por eso que logrado un gran despliegue y con muchísimos recursos que lamentablemente no hay dado resultados positivos por ahora”, explicó Morales.