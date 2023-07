NASA: aseguran que este año se difundirá un documento sobre la posible existencia de vida extraterrestre

Clarence W. «Bill» Nelson, ex astronauta y actual director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), se encuentra en Argentina como parte de su gira sudamericana para fomentar la cooperación científica internacional.

Sin embargo, su presencia adquirió mucha relevancia luego de que David Grusch, un ex oficial de inteligencia, asegurara haber encontrado «restos biológicos no humanos» al investigar OVNIS en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En una entrevista con Infobae, Nelson habló sobre este tema y adelantó que la NASA publicará un informe final sobre la posible vida extraterrestre a finales de este año. El testimonio de Grusch ha generado interés en el estudio de objetos voladores no identificados, que ha sido considerado un asunto de seguridad nacional por demócratas y republicanos en los últimos años. Nelson ha hablado con pilotos de la Armada y ha visto los videos públicos tomados por ellos en 2004, y la NASA está preparando un informe científico sobre el tema con la colaboración de una docena de científicos destacados.