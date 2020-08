Nancy González sobre la Reforma: “creo que la oposición no leyó el proyecto”

“Creo que mañana lo vamos a aprobar y va a pasar a diputados. Espero que los diputados también aprueben esta Reforma Judicial creo que los Diputados de Chubut sean del partido que sean, se da herramientas para crear Defensorías, Secretarias, Juzgados en la provincia, para que el sistema inquisitorio pase a uno acusatorio, para brindar justicia más dinámica y rápida”.

En este sentido, González fue muy crítica con la oposición e indicó: “yo espero que reflexionen y espero que la oposición deje de hacerle caso a su referente político que esta dando instrucciones desde una reposera en Suiza sin siquiera leer el proyecto que estamos tratando”.

“Esto es lo que se pidió constantemente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pasaron 50 expositores, la mitad propuestos por la oposición, se los escuchó a todos, hubo un debate amplio, plural, democrático. No han propuesto ningún cambio creo que la oposición no leyó el proyecto, más que unos artículos, están mintiendo con esos artículos, dicen que el proyecto esta hecho a la medida de CFK y se advierte claramente que esto no es retroactivo es para causas futuros, quieren confundir a la gente, abrir más la grieta, creo que tenemos que trabajar en conjunto, dejemos por favor de darle incertidumbre a la gente”, pidió.

DUHALDE Y SUS DECLARACIONES “IRRESPONSABLES”

En cuanto, a la polémica que levantó Duhalde con sus declaraciones, González indicó que es “totalmente inadmisible fuera de lugar, muy irresponsables las declaraciones de Duhalde quien tendría que pensar un poco más sus palabras”, dijo.

Para González los dichos del expresidente llegaron en el peor contexto. “En un momento en que hay que fortalecer el sistema democrático, se han perdido vidas para consolidar un sistema democrático como el que tenemos, Tuvieron que salir a desmentir los altos jefes de las Fuerzas Armadas, que en este momento están trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo. Se han hecho más de cien campañas reforzando el sistema sanitario en el país”.

No obstante, la senadora indicó que es importante marcar que “no fue un desvarío no fue una casualidad lo que ha dicho no se a pedido de quien”.