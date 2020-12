Nancy González: “Los tres senadores por Chubut vamos a votar afirmativamente”

Nancy González, senadora nacional por el Frente de Todos de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que ella y sus dos pares chubutenses aprobarán la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Confía en que “será ley”

“Estamos ante una sesión histórica porque se trata de un proyecto pedido por gran parte de la comunidad desde hace muchos años. Tenemos toda la esperanza y queremos que mañana este proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados se convierta en ley”, manifestó la senadora.

González indicó que “Entiendo que los tres senadores por Chubut vamos a votar afirmativamente y creemos que vamos a lograr los votos necesarios para poder aprobar el proyecto, pero no vamos a saber la verdad hasta el momento de la votación porque tenemos compañeros senadores que aún no se han decidido”.

Luego agregó que “Creemos que va a ser un debate con el mayor de los respetos por cada una de las posiciones y esperamos que los senadores que aún estan indecisos reflexionen porque se trata de un proyecto de salud pública, netamente sanitarista, y que vamos evitar que siga muriendo gente por abortos clandestinos”.

En ese sentido, sostuvo que “Ha cambiado parte de la composición de la Cámara de Senadores y parte de los nuevos legisladores están a favor de este proyecto, por eso creemos que mañana lo podremos convertir en ley”.

Finalmente, González remarcó que “Hoy en día los abortos existen y no podemos tapar el sol con la mano, que aprobemos o no la ley los abortos seguirán existiendo. Lo que queremos con esta ley es darles seguridad y gratuidad a las mujeres abortarán igual de manera clandestina, y los legisladores estamos para derechos y no para quitarlos”.

La nota: