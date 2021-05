Nancy González: “La oposición es irresponsable y le miente a la gente”

Nancy González, senadora nacional chubutense por el Frente de Todos, manifestó a La Posta Comodorense Radio fuertes críticas a la oposición de Juntos por el Cambio frente las posturas anticuarentena y las denuncias por las vacunas.

Respecto a la postura de la oposición frente a la pandemia señaló que “Lo tomo como casi todas las declaraciones que hacen porque no están a la altura de las circunstancias por las que esta pasando el país. Primero acusándonos de que las vacunas eran veneno, luego atacando al ministro de Salud, haciendo movilizaciones anticuarentena y tantas otras cosas que nada tienen que ver con el padecimiento de los argentinos”.

Para González, “Aprovecharse de la pandemia y la enfermedad para crearle más incertidumbre en lugar de colaborar y proponer cosas positivas no me parece correcto, menos aún pasándose todos los días por los medios de comunicación criticando al gobierno y les mienten a todos los argentinos”.

“El comunicado de Pfizer desmintió todo lo que dijeron y se tienen que hacer cargo del desastre que dejaron en el país, cerrando el ministerio, si se hubieran hecho cargo hoy sería mucho más fácil enfrentar la pandemia”, remarcó.

Postergación electoral

Entorno del cambio de fecha de las elecciones, González explicó que “Ayer tuvimos reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y se firmó el dictamen con el acompañamiento de todos los bloques, lo que significa que se va a aprobar la ley para realizar las elecciones en los meses de septiembre y noviembre”.

“La verdad es que se llegó a un acuerdo muy importante y esperamos que a este nivel de vacunación haya mucha más gente vacunada, pero además con el paso del frío creemos que con los protocolos indicados vamos a llegar en condiciones para realizar las elecciones”, sostuvo la senadora.

Finalmente puntualizó que “Nos tenemos que poner en esta situación epidemiológica y económica muy crítica del país y Chubut, lo que menos tenemos que hacer los políticos es ponernos a pelearnos y dividirnos, porque eso no es lo que nos esta demandando la gente”.