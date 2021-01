Nancy González: “Cada vez que se otorga un derecho surge de un gobierno peronista”

Nancy González, senadora nacional por Chubut, manifestó ayer su satisfacción por lo que hoy será la promulgación de la Ley de aborto que encabezará con un acto el presidente Alberto Fernández.

“Mañana (por hoy) será un día muy importante porque a partir de mañana la Ley entra en vigencia y se hará realidad definitivamente. Tenemos una gran alegría y salvando una deuda enorme que la Argentina tenía con muchísimas mujeres”, expresó.

La senadora agregó que “Pero especialmente también porque estamos salvando la salud pública porque se trata de una ley sanitarista para las mujeres que no están dispuestas a maternar y antes debían realizarse abortos clandestinos y corrían riesgo de muerte”.

Como integrante del Frente de Todos sostuvo que “Me enorgullece ser argentina y no podía dudar de la promesa que había realizado nuestra fórmula presidencial sobre este tema en la campaña. Cada vez que se les otorga un derecho a los argentinos surge de un gobierno peronista, me llena de orgullo pertenecer a este gobierno y que los países nos miren como un ejemplo”.

En cuanto a los demás problemas sociales, indicó que “Este gobierno se esta ocupando de los problemas de la pandemia y se esta intentando frenar esta inflación que tenemos, pero también tiene que haber una responsabilidad empresarial”.

Finalmente, sobre su posible candidatura señaló que “Me parece una falta de respeto hablar de candidaturas cuando los empleados públicos no cobran de hace tres meses y están aumentando los casos de la pandemia. Tenemos que ser responsables y hablar de candidaturas cuando llegue el cierre de listas, voy a estar ocupando el lugar que el proyecto necesite”.

