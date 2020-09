Nadadores del Golfo sembraron en la costanera

Esta última semana acompañaron una propuesta de Comodoro Verde, que consistía en plantar “algo” ya sea en el patio de la casa, en un terreno o en algún sector de la ciudad.

“La idea era llenar de verde y plantas nuestro hermosa ciudad, el objetivo era 1000 plantas para Comodoro Rivadavia. Nadadores del Golfp no podía quedar afuera de esta iniciativa y es así como se organizaron para tal fin. Se eligió a la Costanera local, porque en una campaña de limpieza en el mes de agosto, se decidió que el sector continuo a la costanera (lugar de las duchas) sería un lugar ideal para forestar.

“Es así como comenzó esta movida de querer dejar una huella en nuestro sitio a modo de retribución con la madre naturaleza. Asesorados por una amiga paisajista, Marina Jamieson, en cuanto a las especies que se podían plantar en ese lugar se comenzó con este nuevo proyecto, los nadadores de la asociación y de otros clubes colaboraron con arbolitos, arbustos, tierra, entre otros elementos”, indicaron a La Posta Comodorense.

Es importante mencionar que hasta los más chicos colaboraron moviendo tierra y pintando piedras. Es así como el día Viernes 18, un grupo de nadadores se acercó al lugar para limpiar el lugar y preparar la tierra, el sábado los nadadores cuya terminación de dni impar organizados en turnos realizaron las primeras plantaciones y el lunes 21, los nadadores de dni par siguieron con la tarea.

Ahora viene la etapa de cuidado, para al cual se apela a la colaboración de toda la comunidad, ya que implica no solo no pisar las plantas sino también regarlas cuando lo necesiten y tirar la basura en los tachos correspondientes. “…Estamos convencidos que si trabajamos en equipo en muy poco tiempo tendremos otro lugarcito para disfrutar…”, destacaron.