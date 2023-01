Nacieron los primeros lobos marinos en Punta del Marqués

Dos crías amamantan, mientras otras permanecen cerca de sus madres que descansan para recobrar las energías que les demandó el parto y que ahora requiere la lactancia. Los cuerpos de piel oscura de las crías se contornean entre charcos de agua salada en una de las plataformas próximas al mar.

La escena es registrada por uno de los drones de la Reserva Natural Protegida Punta Marqués dependiente de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rada Tilly. La información que brinda este dispositivo, es vital para las investigaciones que monitorean la dinámica de la población de lobos marinos de un pelo. Con este fin fue incorporado al equipamiento de la Reserva por la Secretaría.

Durante la primera semana de enero se registraron 25 nacimientos, los primeros de la temporada. Es una excelente noticia que refleja el valor de la conservación del área. Fue justamente la protección del apostadero de lobos marinos de un pelo lo que motorizó la decisión municipal de proteger a la colonia a través de una ordenanza en 1985. Hoy Punta Marqués también es un importante centro de investigación que trabaja en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y recibe más de 10.000 visitas de turistas al año.

Los primeros estudios del apostadero de lobos marinos se realizaron en 1990, en ese momento no se registraban nacimientos, la colonia era considerada no reproductiva y el número de individuos no superaba los 400 ejemplares. Sin embargo, los resultados de los estudios realizados entre 2014 y 2020 dieron cuenta de las modificaciones de la dinámica de la lobería. De acuerdo a datos de la tesis de grado que realizó la bióloga y becaria del CONICET, Melina Paez, sobre la dinámica poblacional de la reserva, el cambio más importante fue el registro de nacimientos a partir de 2014 con un progresivo aumento año tras año. Hoy la colonia puede categorizarse como mixta. En la temporada 2022 se registró el mayor número de nacimientos con 86 crías.

Gracias al estudio sostenido de la población a lo largo de los años los investigadores verificaron que desde 2014 hubo un aumento significativo de la población además de un cambio en la estructura social del apostadero como consecuencia del registro de partos. El censo realizado en 2022 contabilizó más de 5000 individuos entre los meses de abril a mayo.

Con la ayuda de la tecnología

La incorporación de un dron al estudio de la reserva permitió un salto en la obtención de imágenes de alta calidad que se utilizan para los censos y otros registros de actividad. Los Vehículos Áreos No Tripulados (VANT) permiten tomar imágenes de alta calidad en poco tiempo, optimizan el tiempo de procesamiento de la imágenes y brindan la posibilidad de generar un banco de imágenes que proporciona una fuente de registros fotográficos para futuras investigaciones. El dron además permite realizar censos más precisos, sin generar perturbaciones en la colonia, la presencia de observadores puede provocar estampidas, lesiones, la interrupción de la reproducción o incluso la muerte de individuos.

Gracias al dron es posible también registrar otras especies que habitan o llegan al área protegida en diferentes épocas del año como la ballena franca austral, la ballena jorobada, ballena fin, delfín oscuro, tonina overa, entre otros.

Punta Marqués se caracteriza por ser una saliente que ingresa al mar 2,5 km a 167 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta condición geográfica permite tener amplias vistas desde sus puntos panorámicos, lo que atrae a turistas de diferentes partes del mundo que llegan a la zona.

La reserva cuenta con un centro de interpretación, senderos interpretativos y circuito de miradores. Está abierta al público todos los días, inclusive los feriados, de 12 a 17:30 horas, personal especializado dependiente de la Secretaría de Deporte y Turismo recibe a los visitantes.