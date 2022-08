Murphy: “Vamos al paro el jueves contra la injusticia del gobierno y la Justicia”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, señaló a LU4 que “Vamos a concretar un nuevo paro el próximo jueves cuando se lea la sentencia judicial contra Santiago Goodman y tenemos el compromiso de acompañamiento de la CTERA, aunque veremos que acciones se llevan adelante y tenemos confirmado que seremos varios sindicatos en la movilización junto al paro de las dos CTA”.

En ese sentido expresó que “Este juicio es injusto y no va a aportar nada positivo, sino que busca criminalizar la protesta para que nadie salga a movilizarse para reclamar”, para agregar que “El paro nacional de la semana pasada fue muy importante y se hicieron muchas manifestaciones en varias provincias, se tomó junto al reclamo salarial porque son parte de una misma lucha”.

Murphy sostuvo que “Leyendo las declaraciones del procurador (Jorge) Miquelarena veo que hace un recorte arbitrario y mentiroso de la causa, diciendo que se trató de desmanes que no tenían nada ver con la protesta. Todo lo contrario, la protesta surge por ilegalidades del gobierno y que el sistema judicial protegió y avaló”.

Finalmente resaltó que “Este sistema judicial esta avalando la injusticia de un gobierno que nos reprimió cuando no cobramos los sueldos, nos quedamos sin obra social y además es el mismo sistema judicial que permitió que las empresas pesqueras no paguen el Fondo Ambiental Pesquero y que posibilita que las grandes empresas desfinancien a la provincia”.