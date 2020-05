Murphy: “Vamos a seguir en la calle porque reclamar por el sueldo no es de derecha”

“La acción propuesta se llevó adelante bien, cumpliendo todas las medidas de seguridad y nadie intentó romper la cuarentena. Intentamos poner nuevamente en la calle una realidad que todo el mundo conoce pero que el gobierno trata de hacer que la comunidad se olvide de su existencia”, expresó Murphy.

El dirigente de la Regional Sur señaló que “Tenemos un problema, que con la pandemia es uno más de los que ya había pero que el gobierno no soluciona. Por eso creemos que fue una jornada muy buena, no sólo en Comodoro y mucho otros puntos de la provincia”

Para el sindicalista docente, “Reconforta saber que se puede y que la unidad para la lucha sigue firme, que la lucha no se va acallar por más que quieran convertir la cuarentena en estado de sitio”.

Murphy comentó que por ahora no hay otra acción de similar característica para los próximos días y adelantó que “en la medida que se avance con levantamiento de la cuarentena y nos podamos comunicar mejor para coordinar, iremos viendo con qué acciones seguir en la protesta”.

En cuanto a las acusaciones del referente de la ATECh provincial, indicó que “Lamentamos las declaraciones de Santiago Goodman, creemos que no era necesario que se expresara de esa manera aunque no esté de acuerdo con la medida que concretaron un conjunto de docentes que fue debatida entre muchos”.

Murphy fue categórico al asegurar que “Vamos a seguir en la calle porque para nosotros reclamar por el sueldo no es de derecha y no tenemos nada que ver con otras propuestas que buscan romper la cuarentena. Coincidimos con las medidas que se tomaron para salvar vidas, por eso las acusaciones son totalmente absurdas”.

La nota: