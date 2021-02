Murphy: “Rechazamos la propuesta por insuficiente”

Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de ATECh, expresó a La Posta Comodorense Radio que rechazan la propuesta del gobierno para el pago de la deuda salarial y la vuelta a clases.

“Lamentablemente tuvimos un nuevo incidente con la policía, con empujones a un compañero, pero no pasó a mayores y pudimos hacer el acto. No hubo ninguna explicación por el vallado y no había responsables del operativo. Todo ese procedimiento es ilegal y se lo advertimos al jefe de la Unidad Regional. Vamos a hacer una presentación legal en Fiscalía por estos procedimientos y porque filman a los docentes”, comentó.

El sindicalista docente agregó que “Esta política no sirve y se hacen anuncios para encubrir el faltante de la responsabilidad del Estado”; para luego subrayar que “Llamar propuesta a esto que ofreció el gobierno es equivocado porque el Estado viene incumpliendo, ya que pagar el aguinaldo de julio en cuotas y ocho meses más tarde es de una manera un robo; lo mismo con los salarios que se pagan dos o tres meses más tarde”.

Murphy sostuvo que “En definitiva el gobierno reconoce que va a seguir debiendo plata, porque a los rangos 3 y 4 se les va a seguir debiendo un mes entero; además aclaró en el acta que las próximas reuniones no van a ser para tratar deuda salarial, no se plantea cuando se pagará esa deuda y tampoco se fija una fecha para debatir la recomposición salarial”.

Finalmente indicó que “Vamos a hacer asambleas para tratar el tema, no con una consulta virtual como propone la conducción provincial, y saldrá lo que defina la mayoría. Desde la conducción de la regional creemos que hay que rechazarla porque es insuficiente. No estoy de acuerdo con los términos del acta y con una supuesta paz social que no han garantizado por parte del Estado”.

