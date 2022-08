Murphy: “No somos un grupo de dirigentes inflexibles, la realidad es insoportable”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, expresó a LU4 que “Consideramos que la falta de respuesta del gobierno es también una falta de respeto y en las asambleas de esta semana vamos a analizar si hay una propuesta del gobierno, de lo contrario organizaremos una marcha provincial para que todos los docentes y las escuelas puedan expresarse”.

Para el sindicalista docente, “Acá no se trata de un grupo de dirigentes que son inflexibles, sino que realidad y la inflación son inflexibles porque esta realidad resulta insoportable para nuestros bajos salarios”.

Murphy sostuvo que “Sostenemos nuestro reclamo de un salario básico de 100.000 pesos para el cargo testigo, pero la falta de propuesta del gobierno nos llevó a convocar a este paro; pero no es la primera vez que nos pasa y solamente nos ofrecieron un 2% más de aumento y el 7% en total van a representar solamente 3.000 pesos en sueldo de bolsillo del básico”.

Finalmente resaltó que “El gobierno dijo que va a hacer nuevas propuestas y esperemos que sean reales, pero no vamos a aceptar que se intente implementar ítems extraordinarios como el de presentismo que es una trampa”.