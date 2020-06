Murphy: “No están garantizando las mejores condiciones para volver a las aulas”

“No tuvimos reuniones con el Gobierno provincial pero tampoco los últimos encuentros han sido valiosos como para tener expectativas y el acta firmada fue una simple enumeración de los problemas que tenemos, lo que generó mucha indignación”, comentó Murphy.

Tras volver a reclamar obras inconclusas no realizadas desde noviembre del año pasado, el sindicalista docente manifestó que “me parece lógico, tenemos que trabajar para volver a las aulas pero no están garantizando las mejores condiciones, tanto en lo salarial como en lo edilicio”.

Finalmente agregó que “Nos preocupa el constante ninguneo con el tema de la vuelta a clases porque no nos han convocado y alguien definirá en una oficina cómo se hará. Terminan siendo anuncios para la prensa y no les importa la realidad, porque lo mismo pasa con la educación virtual pero muchísimos pibes y pibas no tienen esa posibilidad y se produce una deserción enorme”.

