Murphy: “No están dadas las condiciones para volver a clase”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, señaló a LU4 que “Más allá de lo que hagamos como sindicatos, no están dadas las condiciones para volver a clase; porque hay muchos problemas que resolver y los días se clase se pierden por esas situaciones. El Estado tiene una deuda con la sociedad y obviamente también con los docentes”.

El dirigente sindical se refirió a la elevación a juicio el caso de la ex ministra Graciela Cigudosa y sostuvo que “Todos necesitamos que haya Justicia por todas las defraudaciones que existieron en el Estado, por lo que implican económicamente y salud de las personas en las escuelas. Venimos de vivir una cuasi tragedia en El Maitén y ayer se tuvo que evacuar una escuela en Aldea Escolar, por lo que no es aceptable que una funcionaria se haya quedado con un vuelto en el arreglo de las escuelas. Esperamos que terminen condenados quienes sean demostrado culpables en el juicio oral y público”.

Para Murphy, “Es importante que los cinco sindicatos acordamos que tiene que haber una recomposición salarial real porque tuvimos pérdida en los años 2020 y 2021. El gobierno por más que trate de esconder los números no puede ocultar que tenemos miles de docentes bajo la línea de pobreza y eso es inaceptable en una provincia rica como la nuestra”.

Finalmente expresó que “En cuanto a la posible designación de (José) Grazzini en el Ministerio de Educación, lo que dificultará poder acordar porque es una persona que no tiene vinculación con el sistema educativo, entendemos que se tiene que terminar la política de ajuste sobre el presupuesto educativo y no se deben acallar las voces críticas”.